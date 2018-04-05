مقتل فلسطيني في استهداف إسرائيلي في قطاع غزة

أعلن مسعفون طبيون اليوم الخميس، عن مقتل فلسطيني في استهداف إسرائيلي شرق قطاع غزة.

وقال المسعفون إنه جرى انتشال جثة القتيل من أطراف شرق مدينة غزة من دون التعرف على هويته على الفور.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن طائرة عسكرية تابعة له استهدفت فلسطينيا كان مسلحا بالقرب من السياج الفاصل مع قطاع غزة.

ويرفع ذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 18 قتيلا منذ إطلاق "مسيرات العودة الكبرى" غير المسبوقة يوم الجمعة الماضية قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وعلى أثر ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي عزمه مواصلة "التصدي لأي محاولات اقتراب من السياج الفاصل" مع قطاع غزة، محملا حركة حماس الإسلامية التي تسيطر على القطاع مسؤولية الأحداث فيه.