قناة الأهلي تستضيف الكفراوي لمناقشة مشروع اللائحة

تستضيف قناة الأهلي في برنامج «الأهلي الليلة» الذي يبث في الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، إبراهيم الكفراوي ، عضو مجلس إدارة النادي؛ للحديث عن مشروع لائحة النظام الأساسي، والمقرر عرضه على الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي المحدد له 28 سبتمبر المقبل.

ويتطرق الكفراوي إلى كل التفاصيل المتعلقة بمشروع لائحة النظام الأساسي للنادي، وأبرز البنود التي عمل المجلس على تعديلها، واستجابة مجلس الإدارة لعدد من التعديلات التي طرأت على مشروع اللائحة مؤخرًا، بناءً على اقتراحات الأعضاء التي تقدموا بها للإدارة التنفيذية، وأقرها مجلس الإدارة.