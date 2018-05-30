فرضت مجموعة من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس السبت، وهذا أبرز ما جاء بالبرامج.

-شيرين عبد الوهاب ترد على منتقديها: لن آسمح بالتشكيك في حبي لبلدي

أعربت المطربة شيرين عبد الوهاب، عن تعجبها من ترصد البعض لها، وذلك تعليقًا على البلاغات التي قدمت ضدها، بتهمة الإساءة لمصر.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، «أنا حاسة إن تصرفاتي البسيطة والطبيعية بقت بتتفهم غلط»، مضيفة: «أنا بعد كدة هحط سوستة على شفايفي ومش ههزر تاني»، على حد تعبيرها.

وتعليقًا على انتقادها لتنظيم الحفلة التي أحيتها في ليلة رأس السنة، أوضحت «أنا كان نفسي الحفلة تكون حلوة، وكان ممكن الزجاج ده يقع على أطفال ويحصلهم حاجة»، مشيرة إلى أنها عندما قالت إنها خسارة في مصر كانت هذه العبارة على سبيل الهزار.

وعند سؤالها عن أسباب تجدد الهجوم عليها كل فترة، أجابت: «أنا مش عارفة في إيه، بس الحمد لله المؤمن دايمًا مصاب، واللهم لا اعتراض».



وتابعت: «مش هسمح لحد إنه يشكك في حبي لبلدي؛ لأن الموضوع ده خط أحمر بالنسبة لي إحنا قوة مصر الناعمة، ومحبوبين من كل البلاد».





-زاهي حواس عن زيارة ملك بلجيكا لمصر: من أكبر الدعاية السياحية لمصر

قال عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن قرار زيارة ملك بلجيكا الملك فيليب، وزوجته الملكة ماتيلدا، وأبناؤهما الأربعة، لقضاء إجازة خاصة في مصر من أكبر الدعاية السياحية، وتعد ردًا على حادث إنفجار المريوطية الإرهابي.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن ملك بلجيكا حرص على معرفة الكثير عن الآثار المصرية لمدة ساعتين، بينما اهتمت زوجته بالآثار الفرعونية ومعرفة أسرارها، متابعًا: «السبب في الزيارة هي زوجته التى جاءت إلى مصر من قبل وهي في عمر الـ18 عامًا، وطلبت من زوجها زيارة مصر مرة أخرى».

وأهدى «حواس» ملك بلجيكا القبعة الخاصة به، ومجموعة من الكتب الفرعونية للأطفال، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع الأسرة أمام أبو الهول وفي الأهرامات، موضحًا أنه طلب من ملك بلجيكا عرض بعض الصور للإعلام ووافق.

وأتابع: «لأول مرة في مصر ينزل ملك إلى سرداب أبو الهول، والزيارة تعد رد قوي على كل الإرهابيين والدعوات المحرضة ضد مصر، ولو دفعنا ملايين الدولارات مش هنعمل دعاية زي اللي حصلت»، لافتًا إلى أن ملك بلجيكا كان يسير بين المصريين وشعر بالأمان الكامل خلال زيارته إلى مصر على حد قوله.

وغادر مطار القاهرة الدولي، الملك فيليب ملك بلجيكا، وزوجته الملكة ماتيلدا، وأبناؤهما الأربعة، بعد 3 أيام قضتها الأسرة الملكية في جولة بين الآثار المصرية.





-نادية لطفي تعلق على تكريم الرئيس الفلسطيني لها

أعربت الفنانة نادية لطفي، عن سعادتها بتكريم الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لها، ومنحها النجمة الكبرى لوسام القدس.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «one»، مساء السبت، إن القدر فاجئها خلال الفترة الأخيرة بأكثر من تكريم في وقت واحد، متابعة: «فوجئت برسالة فيها أكثر من تقدير سواء من الناس أو المسؤولين، وسعيدة أني عبرت عن الوطنية والتاريخ في أعمالي الفنية، وشرف ليا أسمي يجي مع الأبطال».

وأوضحت أنها التقت مجموعة من أبطال سيناء وحرب أكتوبر أثناء تلقيها للعلاج في مستشفى المعادي العسكري، معلقة: «ربنا أداني نعمة الالتقاء بأبطال أكتوبر في المستشفى وخاصة دفعة سيناء ربنا بيمتعني من خلال رؤية النماذج دي، وسعيدة بزيارة الرئيس عباس بنفسه ليا لما جه مصر».

وأكدت أن القدس مكان مقدس وسيظل يناضل حتى يتم تحريره، معقبة: «الرئيس الفلسطيني مازال يناضل، وكانت على وجه ابتسامة وعلامات العزم، وسعيدة جدًا بالتكريم، أسعدوني بالجائزة دي، وخايفه أتعود على كده كل 15 يوم يجيلي تكريم».

يُذكر أن رئيس دولة فلسطين محمود عباس، منح الكاتب الكبير وحيد حامد، النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون، والفنانة نادية لطفي وسام القدس، والفنان محمد صبحي النجمة الكبرى من وسام الثقافة والعلوم والفنون تقديرا لما قدموه من فنون وشجاعتهم المشهودة في نصرة قضايا أمتهم العربية وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية.





-زوجة ممدوح عبد العليم تعد كتابًا عن حياة الراحل

قالت الإعلامية شافكي المنيري، زوجة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، إنها تعمل حاليًا على إعداد كتاب عن حياة زوجها الذي تحل اليوم ذكرى وفاته الثالثة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء السبت، أن الكتاب يتناول الجانب الإنساني من حياة الفنان الراحل، متابعة أنه ستطرحه كصدقة جارية على روحه لصالح مؤسسة الدكتور مجدي يعقوب للقلب.

وأشارت إلى انتهائها من 80% فقط من الكتاب ولا يتبقى سوى الجزء المتعلق بأواخر حياته، وهو ما تجد فيه صعوبة كبيرة كلما بدأت في كتابته، مؤكدة: «كتابي سيكون وفاءً وحبًا لممدوح عبد العليم، وأي عائد من بيعه سيتم التبرع به لمؤسسة مجدي يعقوب».





-عمرو أديب منتقدا كثرة البلاغات ضد شيرين: مش ناشطة سياسية

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه من كثرة البلاغات التي يقدمها البعض ضد المطربة شيرين عبد الوهاب؛ بسبب تصريحاتها.

وقال في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، «في حد قاعد لشيرين ومستني لها أي غلطة»، مشيرًا إلى أن الفيديوهات التي تم تداولها لها من حفلها الأخير، اقتطعت من سياقها وتم فهمها بشكل خاطئ.

وأضاف «شيرين كل ما تقول كلمة يتقدم ضدها بلاغ في النيابة»، متسائلًا: «في إيه يا جماعة؟، دي مطربة مش ناشطة سياسية».

وأشار إلى انشغال النيابة العامة بالعديد من القضايا الأكثر أهمية من تصريحات شيرين، قائلًا: «كل وكيل نيابة بيبقى قدامه كل يوم 300 قضية إرهاب ومخدرات وأحوال شخصية».

وتعرضت المطربة شيرين عبد الوهاب، لهجوم من جانب البعض، خلال الأيام الماضية؛ بسبب تداول مقاطع فيديو لها من حفلها الأخير الذي أحيته بأحد الفنادق بالقاهرة، خلال ليلة رأس السنة، والذي تضمن بعض العبارات لها، والتي وصفها البعض بأنها مسيئة لمصر.





-التضامن: حجم الدعم النقدي لذوي الإعاقة يقترب من 5 مليارات جنيه

أكد الدكتور محمد العقبي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي، عمل الوزارة على محاور ثلاثة هي الحماية والرعاية والتنمية لكل الفئات المستحقة على مستوى الجمهورية.

وأشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم وغدًا»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، إلى اهتمام الوزارة بتطوير دور الرعاية للأطفال وكبار السن خلال 2018، واقتراب حجم الدعم النقدي الموجه لأصحاب الاحتياجات الخاصة من 5 مليارات جنيه.

وعن مكافحة الإدمان، وجه متحدث «التضامن»، الشكر للنجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مشاركته في حملة «أنت أقوى من المخدرات»، التي بعدها ارتفع معدل الاتصالات بالخط الساخن لعلاج الإدمان بنسبة 400%.





-أنيسة حسونة: رحلتي مستمرة مع مرض السرطان

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن رحلتها مع مرض السرطان مستمرة، معقبة: «الحمدلله، الرحلة هتكون طويلة شوية، وزي ما الناس بتسميه هو خبيث، بتبقى متوقعة أنه خلاص بس بيرجع تاني».

وأضافت في لقائها ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «د إم سي»، أمس السبت، أنها أجرت عملية جراحية في شهر ديسمبر الماضي بعد اكتشافها عودة السرطان لها مرة أخرى، بعد أن اعتقدت أنها شفيت تمامًا، موضحة أن التحاليل الأخيرة مازالت تعطي دلالات غير مطمئنة، ولكنها عندها إيمان قوي بالله.

وتابعت: «لازم نفضل عندنا إيمان بربنا، ولازم يكون عندنا تفاؤل محدش عارف بكره في إيه، والتفاؤل بيساعد في العلاج بشكل كبير، وسألت الدكاترة عن التفاؤل قالولي أنه بيقوي المناعة جدًا».

وعن سبب كتابتها للبوست وإعلان مداهمة السرطان لها مرة أخرى، أوضحت أنها فضلت الإعلان عن إجرائها العملية بعد الانتهاء من كافة الارتباطات الخاصة بها في الفترة الأخيرة سواء على مستوى العمل في البرلمان أو المستوى الشخصي، مؤكدًا أن أسرتها أول من ساندها في محنتها.

ويُذكر أن النائبة أنيسة حسونة أعلنت في أواخر العام الماضي عن عودة السرطان لها مرة أخرى، وطالبت الجميع بالدعوات لها لإجرائها عملية جراحية عاجلة.



-والدة طبيبة كفر الشيخ المذبوحة: أنا أم الشهيدة

قالت الحاجة وفاء، والدة طبيبة كفر الشيخ المذبوحة منى السجيني، إن نجلتها كانت تتمتع بسمعة طيبة، وكانت زوجة مثالية تحب زوجها وأولادها كثيرًا، وكانت دائمًا تساند زوجها في المعيشة.

وأضافت في تصريحات لفضائية «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس السبت، أنها لم تتخيل أن تقتل ابنتها وأحفادها بهذه الطريقة البشعة على يد المتهم، متابعة : «حسبي الله ونعم الوكيل بنتي طول عمرها واقفة جنبه، وسافرت معاه السعودية، ليه هانت عليه بالشكل ده، طب وأولاده أزاي جاله قلب يعمل فيهم كده، أنا أم الشهيدة وبنتي هتدخل الجنة بأولادها الأبرياء».

وعن وجود خلافات بينهم قبل الحادث، أوضحت أن نجلتها لم تخبرها عن أي خلافات نهائيًا، معقبة: «كانت ممكن تحكي لصديقتها، ووالدته كانت دايمًا تقوله طلقها أنت مش راجل مش عارف تحكم بيتك، وأكيد زهق من كلام والدته وعمل فيها كده، لو بنتي غلطت كان يطلقها يوديها بيت أهلها لكن يعمل فيها كده يرضي مين».

وطالبت المسؤولين بالقصاص من المتهم لنجلتها وأحفادها الثلاثة، قائلة: «أنا عايزة حق بنتي لازم يجيبوا حق الأطفال الأبرياء يقطعوا من لحمة حتت مفيش أب بيعمل كده أنا عايزة القصاص».

وكشفت مباحث محافظة كفرالشيخ لغز مقتل أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد تم العثور على جثثهم مذبوحين داخل شقتهم مع بداية العام الجديد، بعد تضييق الخناق حول الزوج الطبيب أحمد ع ز، الذي انهار واعترف بجريمته معللا ذلك بوجود خلافات بينه وبين زوجته.