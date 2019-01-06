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روسيا اليوم: وصول مجموعة من القوات الأمريكية لقاعدة «عين الأسد» بالأنبار

أ ش أ
نشر فى : الأحد 6 يناير 2019 - 3:09 م | آخر تحديث : الأحد 6 يناير 2019 - 3:09 م

أوردت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أن جزءا من القوات الأمريكية العائدة من سوريا استقر في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار.
ونقلت القناة عن مصادر أمنية عراقية - لم تسمها - القول إن "الحديث عن ذهاب تلك القوات المنسحبة إلى محافظة أربيل ليس هو الحقيقة الكاملة، فهناك جزء كبير في قاعدة (عين الأسد) بمحافظة الأنبار، وفي معسكرات أخرى بالمحافظة".
وأضافت المصادر "ما زالت هناك قوات أمريكية على الحدود (العراقية - السورية)، ولم تنسحب هذه القوات بالكامل".
وكانت كتل سياسية عراقية قد وصفت - في وقت سابق - دخول قوات أمريكية من الأراضي السورية إلى العراق بـ"الأمر الخطير"، مؤكدة أن مجلس النواب العراقي ماض في إقرار قانون إخراج القوات الأجنبية بأقرب وقت ممكن .


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