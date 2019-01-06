نيشيكوري يهزم ميدفيديف ويتوج بلقبه الأول منذ ثلاثة أعوام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توج الياباني كي نيشيكوري بلقب بطولة بريسبان الدولية للتنس.

وفاز نيشيكوري على الروسي دانييل ميدفيديف بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 6 /4 و3 /6 و6 /2 اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

وانهى نيشيكوري مسيرته الخالية من الألقاب على مدار ثلاثة أعوام عبر تتويجه بلقب البطولة الأسترالية

وثأر نيشيكوري من هزيمته أمام ميدفيديف في نهائي بطولة اليابان المفتوحة العام الماضي.

وقال نيشيكوري /29 عاما/ المصنف التاسع على العالم "سعيد جدا للفوز أخيرا بهذا اللقب، بعد مشاركتي سبع أو ثمان مرات في هذه البطولة".

وأضاف "اتقدم بالتهنئة إلى دانييل لتقديمه مباراة رائعة اليوم، لقد خسرت أمامه في نهائي بطولة اليابان العام الماضي، لذا كان من الرائع الثأر منه اليوم".

وخسر نيشيكوري في أخر تسع مباريات نهائية خاضها حيث يعود أخر لقب له إلى عام 2016 عبر بطولة ممفيس.