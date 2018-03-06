جامعة طنطا تشارك في مؤتمر «QS Maple» بالبحرين

شاركت جامعة طنطا، مساء الثلاثاء، المؤتمر الثامن للناشرين المعتمدين لتصنيف الجامعات العالمي كيو إس، المعروف بـ«QS MAPLE 2018»، والذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة، ونظمته جامعة البحرين، خلال الفترة من 4 - 6 مارس، بمشاركة أكثر من 70 جامعة من 40 دولة إقليمية وآسيوية وإفريقية.

وبحسب بيان الجامعة، تناول المؤتمر التميّز في التعليم الجامعي بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يأتي تحت عنوان «المؤتمر الاستراتيجي السنوي الثامن للشرق الأوسط وإفريقيا لتعزيز التميز الجامعي بجميع أشكاله».

وعن هذه المشاركة، قال رئيس الجامعة، د. مجدي سبع، إن مشاركة الجامعة بهذا الحدث والفعاليات الأخرى المشابهة سيعزز من مكانتها على المستوى الدولي، ويدعم الجهود الرامية لإعادة التفكير في المناهج والطرق التعليمية المستخدمة حاليًا وإعادة صياغتها.

وأوضح أن هذا الأمر يعد من الأولويات الاستراتيجية التي وضعتها الجامعة ضمن خطتها الاستراتيجية للفترة القادمة، فضلًا عن حرص إدارة الجامعة على استمرارية تميز الجامعة بصفتها واحدة من أعرق الجامعات المصرية والعربية.