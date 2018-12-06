النفط ينخفض أكثر من 3% بعد قول الفالح إن خفض الإنتاج مليون برميل سيكون كافيا لـ«أوبك»

انخفضت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد قول وزير الطاقة السعودي إن خفض الإنتاج مليون برميل يومياً سيكون كافياً لمجموعة أوبك+، بحسب موقع سي ان بي سي عربية.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح في اجتماع منظمة أوبك المنعقد في فينا، إنه لم يتم التوصل لاتفاق حول خفض الإنتاج، مشيراً إلى أنه يأمل في التوصل لاتفاق بنهاية يوم الجمعة، مؤكداً أنه لا يريد إحداث صدمة للسوق.

كما بيّن الفالح أنه من المهم مشاركة المنتجين غير الأعضاء في المنظمة، مؤكداً أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما في ذلك عدم إبرام اتفاق، ومشيراً إلى أنه في حال لم يكن الجميع مستعدين لخفض الإنتاج الآن فستقوم بلاده على الانتظار، مبيناً أن الخيارات تشمل خفضاً من 500 ألف إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

وبحلول الساعة 10:34 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 4.6% إلى 58.71 دولار للبرميل.

كما تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنحو 4.5% مسجلاً 50.49 دولار للبرميل.