ارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ عشرة أعوام

ارتفع العجز التجاري الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ عشرة أعوام، على عكس ما يهدف إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس، إن العجز التجاري للولايات المتحدة بلغ خلال تشرين أول / أكتوبر الماضي 5ر55 مليار دولار أمريكي مع بقية دول العالم.

يعتبر هذا هو أعلى مستوى عجز تجاري أمريكي منذ تشرين أول / أكتوبر 2008.

ولا تعد هذه أنباء سارة للرئيس الأمريكي ترامب، الذي يريد تخفيض العجز التجاري الخارجي الأمريكي خلال مدة رئاسته من خلال التعريفات الجمركية العقابية، إلا أنه حين يقارن بلحظة تولي ترامب الحكم في كانون ثان/يناير 2017 فإنه يزيد بما يناهز 9 مليارات يورو.

كان خبراء البنك المركزي الأمريكي يتوقعون عجزا في تشرين أول / أكتوبر يقل عن 55 مليار يورو.

أضافت الوزارة أن العجز التجاري الأمريكي وصل حتى أيلول /سبتمبر الماضي إلى 6ر54 مليار دولار.