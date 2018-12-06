بابا الفاتيكان يزور الإمارات فبراير المقبل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الفاتيكان اليوم الخميس أن البابا فرنسيس سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر فبراير المقبل.

وقال جريج بورك المتحدث باسم الفاتيكان إن الزيارة ستجري في الفترة من الثالث وحتى الخامس من فبراير، وإن البابا سيشارك خلال زيارته لأبو ظبي في اجتماع بين أصحاب الديانات المختلفة، يحمل عنوان "الأخوة الإنسانية".

ورحب محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيارة البابا، وكتب على حسابه على موقع تويتر: "نرحب بزيارة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان لدولة الإمارات في فبراير القادم".

وأعرب عن أمله في أن تسهم الزيارة في "تعميق الاحترام المتبادل وترسيخ الحوار بين الأديان والعمل من أجل تعزيز السلم والسلام والأخوة بين جميع البشر".