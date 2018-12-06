اجتماع أوبك ينتهي اليوم دون اتفاق بشأن خفض الإنتاج

أنهى وزراء النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعهم اليوم الخميس في العاصمة النمساوية فيينا دون اتفاق على خفض الإنتاج، كما كانت تشير تصريحات أغلب المشاركين في الاجتماع، على أن تستمر المحادثات غدا الجمعة.

وبحسب متحدث باسم "أوبك" فإن الوزراء سيواصلون مناقشاتهم غدا الجمعة، عندما ينضم إليهم وزراء النفط من 10 دول نفطية غير أعضاء في أوبك، بينها روسيا لبحث سبل تعزيز أسعار الخام في الأسواق العالمية, بخفض الانتاج بمقدار مليون برميل يوميا، وهو ما يعني تقليص إجمالي المعروض في السوق العالمية بنسبة 1% تقريبا.

وبحسب مصادر فقد اقترحت السعودية خفضا متوسطا في إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، وأكدت أن الهدف من هذا هو إعادة التوازن للأسواق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبل الاجتماع :"إننا في المملكة سنطالب بشيء يكفي لتحقيق توازن في السوق"، معتبرا أن خفض الإنتاج بمعدل مليون برميل في اليوم سيكون كافيا، وأنه لا توجد رغبة في إحداث صدمة للسوق.

وكان وزير النفط العماني محمد الرمحي للصحفيين قد قال أمس الأربعاء إن وزراء"أوبك بلس" متفقون على خفض الإنتاج، مضيفا أنهم مازالوا في حاجة لمزيد من المناقشة بشأن حجم الخفض بدقة.

يأتي ذلك فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفضه لتقليص منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) للإنتاج، داعيا المنظمة إلى العدول عن هذه الخطوة.

وكتب ترامب على تويتر أمس الأربعاء أنه يتمنى ألا تقلص أوبك كميات الإنتاج، وقال إن " العالم لا يريد أن يرى أسعارا أعلى للنفط، كما أنه ليس في حاجة إليها أيضا".

كانت الدول الخمس والعشرين المعروفة باسم "أوبك بلس" قد تبنت قرارا بخفض الإنتاج منذ أوائل 2017 لترتفع الأسعار حتى وصلت إلى أكثر من 85 دولارا للبرميل في تشرين أول/أكتوبر الماضي، لتتراجع بعد ذلك بشدة إلى أقل من 60 دولارا للبرميل في الشهر الماضي.