«الأعلى للإعلام» عن لجنة الدراما: نستجيب للاحتياج الثقافي والوطني

قالت هدى زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة الدراما ليس لها علاقة بالسلطة، متابعة: «نحن يد المجتمع وليس يد السلطة، ولكن ثقافة التربص أصبحت منتشرة في هذه الفترة، والبعض يتربص للجنة».

وأضافت «زكريا»، خلال لقائها ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مع الإعلامي معتز الدمرداش، مساء الثلاثاء، أن المجلس يستجيب للاحتياج الثقافي والاجتماعي والوطني للمجتمع، مشيرة إلى استقبال لجنة الدراما شكوى من النخب المثقفة عن بعض الأعمال الدرامية.

وشددت: «يجب أن يكون للإبداع حس وطني، ويجب أن نبحث سبب ما صارت عليه الدراما الآن»، مضيفة أن الهزائم العسكرية يمكن تعويضها لكن لا يمكن تعويض الهزائم الثقافية، واللجنة تحارب من أجل الثقافة؛ تلبية لنداء مصر.

ولفتت إلى ضرورة تحلي صناع الدراما بالحس الوطني، وأن يسير القطاع الخاص بجانب القطاع العام، من منطلق قاعدة فريق ينهض بأمة، معقبة أن مصر تعرضت لآليات تفكيك ثقافي منذ الثمانينيات، لذلك يجب على لجنة الدراما أن تجمع شتات صناع الدراما وربطها بهموم الأمة.

يُذكر أن لجنة الدراما المنبثقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المخرج محمد فاضل‏، قد أصدرت قائمة بالموضوعات التي لها أولوية من وجهة نظرها‏، والتي ينبغي علي صناع الدراما تناولها‏.‏