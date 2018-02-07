علق الفنان الكبير عادل إمام، على القواعد التي تحاول فرضها اللجان الفنية، للتعامل مع الأعمال الدرامية، واصفًا إياها بأنها «كلام فارغ».



وقال «إمام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أمس الثلاثاء، «نحن لا نريد وصاية أحد علينا، الوصي على الفن هو الفن نفسه»، متسائلًا: «يعني الناس دي هتقول اعملوه ده ولا متعملوش ده؟ ولما نعمل مسلسل تقول لا ده ميتعرضش؟ محدش يقدر يعمل كده، إحنا هنهزر ولا إيه!».



ووصف تحديد الموضوعات التي تتناولها الدراما الفترة المقبلة، بأنه أمر خاطئ، متابعًا: «الناس دي هتجني على الفن في مصر».



وأكد أن الفن رقيب على نفسه، والجمهور هو الحاكم الوحيد، مشددًا بانفعال: «هو إحنا ناقصين لجان، لجان إيه؟! إحنا مش ناقصين لجان فاشية».



يأتي ذلك على خلفية تداول أنباء حول إصدار لجنة الدراما المنبثقة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المخرج محمد فاضل‏، قائمة بالموضوعات التي لها أولوية من وجهة نظرها‏، والتي ينبغي على صناع الدراما تناولها‏. ‏



