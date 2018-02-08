الجيشان السوري الحر والتركي يسيطران على قرى جديدة في عفرين

انتزعت فصائل الجيش السوري الحر المدعومة من الجيش التركي، اليوم الأربعاء، قرى وتلة جديدة من سيطرة وحدات حماية الشعب الكردي في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي.

وقال قائد عسكري في الجيش السوري الحر لوكالة الأنباء الالمانية، إن فصائل الجيش الحر المشاركة في غرفة عمليات غصن الزيتون سيطرت بعد ظهر اليوم على تلة الحاووظ الاستراتيجية والمطلة على بلدة كورني قرب بلدة بلبل عقب معارك عنيفة دارت مع عناصر الوحدات استمرت لساعات، وأسفرت عن مقتل وجرح العديد من عناصر الوحدات خلال الاشتباكات.

ووسعت عناصر الجيش الحر نطاق معاركها اليوم، حيث مهد سلاح المدفعية في الجيش التركي الذي قصف بكثافة مواقع الوحدات المتمركزة في جبل بفليون بريف مدينة عفرين شمال حلب، فيما قصفت الوحدات الكردية محيط بلدة كلجبرين جنوب شرق مدينة عزاز التي تسيطر عليها فصائل بريف حلب الشمالي، دون وقوع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على المادية.

وحول بطء سير العمليات العسكرية في عملية غصن الزيتون قال القائد العسكري "تستخدم وحدات الحماية الكردية المدنيين دروعاً بشرية، وهذا ما يحد من العمليات العسكرية لذلك سوف يتم خلال الايام القادمة فتح عدة جبهات جديدة في محيط منطقة عفرين".

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لقوات سورية الديمقراطية، في بيان له أن "4 قذائف سقطت على قرية ميدانكي كما تعرضت محطة تصفية وضخ مياه الشرب التي تغذي مدينة عفرين بالقصف ولحقت بها أضرار بالغة وفرق الصيانة تواصل العمل لإصلاحها وتجاوز آثار القصف العشوائي".

وأضاف البيان "تعرضت قرى خط التماس لقصف عشوائي بالسلاح الثقيل صباح اليوم، وكانت قرى راجو هدفا للقصف المدفعي العشوائي، وشهدت منطقة شيخورزة معارك عنيفة، ونفذت قواتنا هجوما مباغتا ضد تمركز للعدو على تلة قرية توبالا وحررتها من سيطرة الإرهابيين وأردت عددا منهم بين قتيل وجريح ".