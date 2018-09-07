حرصت، كوليندا جرابار كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا، على تكريم المصور المكسيكي، يوري كورتيز، صاحب اللقطات الشهيرة في كأس العالم، إبان احتفال لاعبو منتخب كرواتيا بالهدف الثاني أمام إنجلترا، والذي قادهم إلى الدور النهائي للمرة الأولى في التاريخ.

وكان لاعبو المنتخب الكرواتي قد سقطو أثناء الاحتفال بهدف ماريو ماندزوكيتش الثاني في شباك المنتخب الإنجليزي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم روسيا 2018.

ووصل كورتيز، برفقة زوجته إلى العاصمة الكرواتية، بدعوة من هيئة السياحة في البلاد والتي تستضيفه في جولة تمتد أسبوعًا.

من جانبه أهدى النجم الكرواتي، ماندزوكيتش، قميصه إلى المصور، وكتب له على ظهر القميص رسالة جاء مضمونها:«عزيزي كورتيز، أتمنى أن تكون استمتعت بكرواتيا أنت وعائلتك، تمنياتي لك».