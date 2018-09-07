قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن عدم وجود الأمن الغذائي في مصر يخل بالأمن الوطني للدولة، لذلك ينبغي الاهتمام بالفلاح المصري، متابعًا: «وزارة الزراعة عملت إيه للفلاح؟ ومن غير الفلاح مفيش مصر».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس، أن الإسماعيلية والشرقية كانتا أكبر محافظتين في إنتاج فاكهة المانجو، وتعرض إنتاجهما لانخفاض بشكل ملفت للنظر، متابعًا: «بنروح للمزارعين بيعيطوا، الفدان كان بيجيب حوالي 10 أطنان، بيجيب 3 أطنان دلوقتي، وأنا دخلت مزارع في الشرقية لقيت الشجر عبارة عن حطام».



وأشار إلى تراجع إنتاج الخضار والفاكهة بصورة عامة هذا العام بنسبة تصل إلى أكثر من 40% بسبب تقلب الأجواء المناخية التي تعرضت لها الثمار أثناء فترة تزهيرها، موضحًا أن هذا الأمر أثر على كافة المحاصيل الزراعية بمصر.



ولفت إلى ضرورة حل المشكلة من جذورها عن طريق وضع برنامج كامل للفلاح، لإرشاده بطرق الزراعة، وتوعيته لطرق مواجهة التغيرات المناخية المختلفة، مضيفًا: «الفلاح ضايع خالص، هو فين الإرشاد الزراعي؟ وزمان كان بينزل المهندس ويقول على كل حاجة للفلاح عشان يتبعها».



