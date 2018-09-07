محمد سند أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي لكرة اليد

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حصل محمد سند لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد والمحترف في صفوف فريق نيم جراند الفرنسي على لقب أفضل لاعب في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وتألق سند في فوز فريقه نيم على سان رافائييل في الجولة الأولى بنتيجة 26-25، بعد أن سجل 10 أهداف في اللقاء.

وأعلنت الصفحة الرسمية للدوري الفرنسي لكرة اليد على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن فوز سند بلقب أفضل اللاعب في الجولة الأولى متوفقا عن الألماني جينشيمر لاعب باريس سان جيرمان والمونتينجري برانكو كانكاراس لاعب إستريس.

وحصل لاعب مصر على نسبة مئوية 91 % ليحصد لقب أفضل لاعب ، وجاء خلفه جينشيمر بنفس النسبة ، وكانكاراس في المركز الثالث بنسبة 78 %.

كما دخل سند ضمن قائمة فريق الجولة الأولى من صحيفة "ليكيب" الفرنسية، وأيضا رابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد. طالع التفاصيل