وزير الداخلية التونسي يبحث سبل التعاون الأمني مع سفراء أسانيا والهند

التقى وزير الداخلية التونسي، هشام الفراتي، اليوم الخميس، مع كل من سفير إسبانيا بتونس غييارنو أرديزون، وسفير الهند بتونس براشينت بيس، كلا على حدى، لبحث سبل التعاون التونسي في المجال الأمني.

وأوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها اليوم الخميس، أن الوزير بحث مع سفير أسبانيا خلال اللقاء أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب ومقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة وتأمين الحدود.

كما بحث مع سفير الهند بتونس أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تدعيم مبادرات الشراكة والتعاون في المجال الأمني خاصة فيما يتعلق بمقاومة الجريمة السيبرانية وتعزيز الكفاءات في مجال السلامة المعلوماتية من خلال تطوير برامج التدريب ذات العلاقة.