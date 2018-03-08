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بالصور.. مدير أمن الجيزة يتفقد قوات تأمين أوبرا عايدة بالأهرامات

كتب - مصطفي حمدي:
نشر فى : الخميس 8 مارس 2018 - 9:23 م | آخر تحديث : الخميس 8 مارس 2018 - 9:23 م

تفقد اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة، الخدمات الأمنية بمنطقة الأهرامات اليوم، تزامنا مع انطلاق فعاليات عروض أوبرا عايدة.

 

وحرص سعد على مصافحة القوات والتأكد من انتظام الخدمات، مشددا على تفعيل بوابات الكشف عن المعادن، والتفتيش الدقيق، وتوسيع دائرة الاشتباه.

 

وشمل الحضور، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ونائب السفير التركي بالقاهرة، وسفير الأمم المتحدة بالقاهرة علاوة على أكثر من 1500 شخص من المصرين وجنسيات مختلفة.

 

تأتي عروض أوبرا عايدة بعد غياب 25 عاما، ويستمر الحدث لمدة 3 سنوات متتالية، تبدأ عام 2018 بالأهرامات والعامين المقبلين في معبد حتشبسوت بالأقصر، وتنتهي بعام 2020، وذلك بمناسبة مرور 150 عاما على تنظيم أوبرا عايدة.


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