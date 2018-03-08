الخطيب يرفض هجوم جماهير الأهلي على فتحي والسعيد

رفض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، الهتافات الغير لائقة التي جاءت في حق كلٍ من: أحمد فتحي وعبد الله السعيد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم، من قبل بعض الجماهير في مباراة مونانا الجابوني الأخيرة..

وقال إن هذا السلوك مرفوض تمامًا ولا يجب الإساءة لهما بأية حال، وإذا كان الأهلي صاحب الفضل على جميع أبنائه بعد ربنا سبحانه وتعالى، فإن السعيد وفتحي أعطيا الأهلي ومنتخب مصر الكثير على مدار سنوات طويلة، وأسعدا الجماهير، ولا يجب أن يتم التعامل معهما بهذه الطريقة..

وكانت جماهير الأهلي قد هتفت ضد فتحي والسعيد خلال المباراة مطالبين اللاعبين بالرحيل عن الفريق ، بعد المماطلة فى تجديد عقديهما الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالي

وقال الخطيب، إنه يتمنى أن يستكمل اللاعبيْن مسيرتهما مع النادي خلال الفترة القادمة، وإن لم يحدث ذلك سيتم تكريمهما بالشكل اللائق لأن العلاقة بين الأهلي ولاعبيه أكبر من أية تعاقد ينتهي أو يتم تجديده.

وشدد رئيس الأهلي، على ضرورة التمسك بقيم ومباديء النادي بين عناصر المنظومة الأهلاوية حتى وإن كان هناك خلاف في وجهات النظر لا يجب أن يؤثر على التقدير المتبادل بين كل الأطراف.