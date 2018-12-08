المديرة التنفيذية لهواوي مطلوبة لدى أمريكا بسبب انتهاك العقوبات على إيران

قال ممثل الادعاء للحكومة الكندية في جلسة استماع للإفراج عن المديرة التنفيذية لشركة هواوي الصينية للتكنولوجيا في فانكوفر اليوم الجمعة، إن مسؤولين أمريكيين يسعون لتسليم مينج وانتشو إليهم بسبب جرائم بالاحتيال تتعلق بمزاعم انتهاك الشركة العقوبات الأمريكية على إيران.

وجرى اعتقال مينج، التي تشغل أيضا منصب نائب رئيس مجلس إدارة هواوي ونجلة مؤسس الشركة رين تشينجفي، في فانكوفر في الأول من ديسمبر أثناء تغيير طائرة رحلتها وتواجه احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة.

وكانت تفاصيل الجرائم المزعومة بحق مينج سرية في السابق بموجب حظر للنشر تم رفعه بالمحكمة العليا بمقاطعة كولومبيا البريطانية في فانكوفر صباح اليوم الجمعة.