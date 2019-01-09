فرضت عدد من الأحداث والقضايا والملفات نفسها على برامج «التوك شو»، التي أذيعت عبر عدد من الفضائيات المصرية، أمس الثلاثاء، وهذا أبرز ما جاء بالبرامج:

•.استضافة مصر لكأس الأمم الإفريقية

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قدرة مصر على الاستعداد لتنظيم بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم 2019، في الوقت القصير المتبقي حتى يونيو المقبل، موعد انطلاق البطولة.

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هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الشعب المصري لفوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: «ألف مبروك لمصر كلها وللمصريين جميعًا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن محافظة الإسكندرية بملاعبها، جاهزة تمامًا لاستقبال مباريات البطولة الإفريقية، مشيرًا إلى أن استعدادات المحافظة بدأت للبطولة قبل التقدم رسميًا لتنظيمها.

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هنأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الشعب المصري بمناسبة فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية، قائلًا: «نهدي هذا الحدث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى رئيس مجلس الوزراء والشعب المصري العظيم».

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•توقعات بزيادة أسعار بنزين 95 في الفترة المقبلة

قال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن بنزين 95 كان يباع أعلى من الأسعار العالمية حتى عام 2013، مشيرًا إلى انفخاض الاستهلاك أبان تلك الفترة نتيجة ارتفاع الأسعار.

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•وقف بث شبكة قنوات «BEIN» القطرية في مصر

علق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان شبكة «BeIN» القطرية، وقف بثها في مصر إثر خلاف مع شركة «cne»، المالكة للبث المشفر في مصر، بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فوز مصر بحق تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، التي تنطلق يونيو المقبل.

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وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام، بث مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، في يونيو المقبل، على قنوات التليفزيون المصري بشكل مجاني، للجمهور المصري، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الثلاثاء.

•الأرصاد تكشف عن موعد استقرار الطقس

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد حاليًا، تنتهي غدا الأربعاء.

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•وزير الخارجية يجيب عن تساؤل ما هي صفقة القرن

أجاب سامح شكري، وزير الخارجية، على سؤال حول ماهية «صفقة القرن» التي تردد اسمها كثيرًا الفترة الماضية، قائلًا: «عندما تُطرح سنستطيع أن نقيمها».

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•إنشاء متحف باسم اللاعب محمد صلاح

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على فوز النجم العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، مهنئًا إياه باللقب.

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