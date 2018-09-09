الأمن يوافق على زيادة أعداد جماهير الأهلي أمام حوريا الغيني

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وافقت الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، على حضور 60 ألف مشجع، مباراة الأهلي وضيفه فريق حوريا كونكاري الغيني.

ويستضيف ستاد "الجيش" ببرج العرب بالإسكندرية، مباراة الأهلي وبطل غينيا، والمقرر لها يوم 22 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن ذهاب دور الـ8 لمنافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موافقة الجهات الأمنية على زيادة أعداد جماهير الأهلي في مباراة حوريا الغيني، تأتي بناء على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أهمية حضور الجماهير بنسبة 75 %، وتتسع السعة الرسمية لاستاد "الجيش" ببرج العرب لـ 85 ألف مشجع.

جدير بالذكر أن الجهات الأمنية كانت حددت حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي أمام كمبالا سيتي الأوغندي، ضمن الجولة الأخيرة لدور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.