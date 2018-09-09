«تسيبراس» يتعهد برفع مستوى المعيشة وسط احتجاجات في اليونان

تعهد رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بتحسين الأجور والمعاشات وخفض الضرائب خلال الأشهر والأعوام المقبلة، مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، وتجاوز 8 أعوام من برامج الإنقاذ.

وقال «تسيبراس» في خطاب ألقاه خلال افتتاح معرض تجاري بمدينة سالونيكا الساحلية اليونانية في وقت متأخر من مساء السبت، إن جميع الإجراءات الخاصة برفع مستوى المعيشة يجب أن تتم بالتشاور مع الدائنين، مضيفا: «نحن عازمون على الالتزام بما اتفقنا عليه مع الدائنين».

وطغت المظاهرات على افتتاح المعرض، حيث خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع سالونيك للاحتجاج على إجراءات التقشف الحكومية وارتفاع معدلات البطالة.

ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها: «نريد وظائف وليس ضرائب لا نهاية لها»، حسبما نقلت وسائل الإعلام المحلية.

وقال «تسيبراس»، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 2.5% هذا العام، وأوضح أن معدل البطالة، الذي بلغ 27.5% قبل 4 أعوام، قد انخفض إلى 19.1%، وأكد أن هذا الرقم سينحفض إلى 10% خلال 5 أعوام.

وزار «تسيبراس» في وقت سابق الجناح الأمريكي بالمعرض مع وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس، الذي قال إن العديد من الشركات الأمريكية مستعدة للاستثمار في اليونان، وذكرت وسائل إعلام يونانية أن شركات أمريكية أعربت بالفعل عن رغبتها في شراء اثنين من أحواض بناء السفن اليونانية.

ونجحت اليونان في الخروج من برنامج الإنقاذ الثالث والأخير في 20 أغسطس، منهية بذلك 8 أعوام من القروض الدولية التي استهدفت إخراج البلاد من أزمة الديون وإبقائها في منطقة اليورو، وأصبحت اليونان مكلفة الآن بتمويل نفسها بشكل مستقل.