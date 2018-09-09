رئيس أرمينيا: بوتين أمر شخصيا بتوريد الغاز رخيص الثمن إلى بلادنا

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد له أن توريد الغاز رخيص الثمن لأرمينيا يتم بتكليف منه شخصيًا.

وأضاف باشينيان للصحفيين: "أخبرني بوتين أنه أمر شخصيًا بتوريد الغاز رخيص الثمن إلى أرمينيا، بحيث يكون أكثر وبأسعار معقولة بالنسبة لمواطني البلاد" وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد التقى رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أمس في موسكو، وقال بوتين عشية اللقاء إن إمدادات الغاز الروسي إلى أرمينيا تتم بأدنى الأسعار، حيث تقدم روسيا الغاز لأرمينيا بسعر 150 دولارًا لكل ألف متر مكعب.