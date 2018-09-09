روديجر: ساري مدرب مختلف وأسعى للتحسن كل يوم

مدح الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي، مديره الفني الإيطالي ماوريسيو ساري، بعد 4 مباريات لعبها معه والبلوز في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال روديجر في تصريحات نقلتها صحيفة "صن" البريطانية "منذ كنت ألعب في روما، أدركت بالفعل أسلوب ساري الذي يحبه، إنه يريد الضغط على الخصم دائمًا وأكثر من الموسم الماضي، حيث يعلم الجميع أننا كنا ندافع من الخلف، لكن الآن الأمر مختلف، نحن نخلق العديد من الفرص المدرب يحب أن يحتفظ المدافعون بالكرة، ويقومون بعمل تمريرات قصيرة، أظهرت حتى الآن أني أستطيع فعل ذلك، لكني أريد أن أتحسن كل يوم".

وأضاف "ساري لا يرضى أبدًا، فهو يقول لي دائمًا، أنه بإمكاني أن أفعل أفضل من ذلك، وهذا يجعلك تشعر بأنك على قيد الحياة، إنه مدرب مختلف كليًا".

يذكر أن تشيلسي حقق الفوز في أول 4 مباريات لعبها مع ساري هذا الموسم، يحتل بهم صدارة المسابقة بالتساوي مع ليفربول وواتفورد بـ 12 نقطة لكل فريق.