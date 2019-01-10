الداخلية البحرينية : نبيل رجب نشر تغريدات كاذبة ومغرضة تمثل مخالفات قانونية

أكدت وزارة الداخلية البحرينية أن المحكوم عليه بالسجن نبيل رجب قام بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تلحق الضرر بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي ، وتمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير.

وقالت الداخلية البحرينية ، في بيان نشرته اليوم وكالة أنباء البحرين ، إن المذكور قام في غضون شهر مارس 2015 بالنشر علنًا على هذا الموقع للمتابعين له بأن أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية بجانب قوات دول شقيقة.

وأشارت الداخلية االبحرينية الى أن هذا البيان الصادر عنها يأتي ردا على دعوة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 4 يناير 2019 إلى ما أسماه "الإفراج الفوري وغير المشروط " عن المدعو نبيل رجب ، والصادر بحقه حكم قضائي نهائي بالسجن 5 سنوات بتهم (نشر أخبار كاذبة وشائعات في وقت الحرب، إهانة دول شقيقة وإهانة وزارة الداخلية علنا).

وأضافت أنه على سبيل المثال لا الحصر، فقد نشر بتاريخ 26/3/2015 صورا لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن، في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث إدلب في سوريا، وتم نشرها بتاريخ 23/9/2014 ، كما نشر المذكور بتاريخ 31/3/2015 صورا لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن ، في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث فلسطين (غزة).

وتابعت أنه قام أيضا بإعادة نشر تغريدات، أرفق بها صورا لأشخاص ، بهم إصابات وتضمنت ادعاء إصابة المئات من نزلاء سجن "جو" بكسور متفرقة في أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب ، كما قام علنًا بإهانة وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على حسابه في موقع "تويتر".

وأكدت أن عمليات البحث والتحري أثبتت أن المدعو نبيل رجب هو مرتكب هذه الوقائع في حينه ، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه ، وأنه نفاذا لهذا الأمر ، تم القبض على المذكور وضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نشر هذه التغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".