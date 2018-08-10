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«ترامب»: العلاقات مع تركيا حاليا ليست جيدة

محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 3:22 م | آخر تحديث : الجمعة 10 أغسطس 2018 - 3:22 م

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن علاقات بلاده الحالية مع تركيا ليست جيدة.

وأضاف «ترامب»، أنه أصدر قرارًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، منذ قليل.


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