«ترامب»: العلاقات مع تركيا حاليا ليست جيدة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن علاقات بلاده الحالية مع تركيا ليست جيدة.

وأضاف «ترامب»، أنه أصدر قرارًا بمضاعفة رسوم الصلب والألومنيوم على تركيا، وذلك حسبما ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، مساء الجمعة، منذ قليل.