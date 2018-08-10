أجاي يكشف عن أكلته المصرية المفضلة

أعرب النيجيري جونيور أجاي مهاجم النادي الأهلي ، عن سعادته الكبيرة بعدما شعر بقيمة حب زملائه له في الفريق وحرص جماهير القلعة الحمراء الأطمئنان على حالته عقب إصابته بخلع في صابونة الركبة.

وتعرض أجاي لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة الأهلي أمام فريق تاونشيب البتسواني، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، خرج على اثرها من اللقاء بعد مرور 40 دقيقة فقط.

وقال أجاي خلال حوار اجراه على قناة النادي الأهلي مساء اليوم الجمعة ، بخصوص الأكلة المفضلة التي يحبها في مصر : "عندما أكون في معسكر، أحب تناول ‘الفول’ المصري على الفطار، و’الكشري’ من الأكلات المصرية التي أحبها".

وعن الأماكن الذي قام أجاي بزيارتها في مصر، قال اللاعب :"زرت الأهرامات مرتيْن. وكان شعورا رائعًا لأن الأهرامات كنا نسمع عنها في نيجيريا، ودرسناها في الكتب. وحُلم الأطفال الصغار في نيجيريا أن يزوروا الأهرامات، وعلى المستوى الشخصي حققت هذا الحُلم. وكل مرة أقوم فيها بزيارة الأهرامات ألتقط صورًا كثيرة للاحتفاظ بها، خاصة أنها لحظة خاصة بالنسبة إليّ.