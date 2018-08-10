قال الدكتور أيمن خلاف، نائب مدير مستشفى معهد ناصر، إن المعهد فور تلقيه توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الحرجة في مختلف التخصصات، تم إنشاء غرفة لعلاج 9 تخصصات، منها جراحات القلب، القسطرة، زراعة الكلى، الكبد، العظام.

وأضاف «خلاف»، خلال لقائه ببرنامج «مصر في أسبوع»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مساء الجمعة، أنه تم الانتهاء من 1900 مريض حتى الآن، متابعًا أن هناك تنسيقًا مركزيًا من وزارة الصحة لإعادة توزيع المرضى على المستشفيات التي يتوافر بها التخصصات الذين بحاجة إليها.

وذكر أن المستشفى تعمل في كل التخصصات، ويمكن للمرضى التوجه إليها أما عن طريق الذهاب إلى المستشفى مباشرة للكشف والاستشارة أو عن طريق الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على توفير كل المستلزمات الطبية الوجب توافرها أول بأول.

