العثور على 20 جثة خلال أسبوع غرب المكسيك

عثرت السلطات المكسيكية على 20 جثة بها آثار لأعيرة نارية، وذلك في غضون أسبوع واحد في ولاية خاليسكو بغرب المكسيك التي تضم واحدة من أقوى عصابات المخدرات في البلاد، حسبما أفاد مسؤول محلي يوم الخميس.



وقال راؤول سانشيز، المدعي العام بالولاية، للصحفيين، إنه تم العثور على جثث ستة رجال وامرأة يوم الخميس في مبنى بمدينة تلاخومولكو.



كما تم العثور على جثث ثلاثة رجال آخرين في نفس المبنى يوم الثلاثاء الماضي.



وقال سانشيز إن ثلاثة من الجثث التي تم العثور عليها هي لأشخاص تم الإبلاغ عن أنهم مفقودون.



وقبل عدة أيام من العثور على الجثث، عولج رجل أصيب في نفس المنطقة بمستشفى بسبب إصابته بطلق ناري.



وقال سانشيز، إن الرجل الذي توفي متأثرا بجراحه، كان يعتقد أنه قائد وحدة محلية في عصابة خاليسكو نويبا خينيراسيون للاتجار في المخدرات.



وتشتهر العصابة بارتكاب أعمال عنف وتخوض معركة شرسة من أجل السيطرة على تجارة المخدرات الإقليمية مع عصابات منافسة، منها عصابة "لوس زيتاس".



وأوضح سانشيز أن الجثث التي تم العثور عليها يوم الثلاثاء تأتي بعد أن عثرت السلطات على 10 جثث أخرى في عقار بمدينة جوادالاخارا، عاصمة ولاية خاليسكو يوم الجمعة الماضي. وقال سانشيز: "أربعة من هؤلاء الضحايا تم تحديدهم على أنهم أشخاص مفقودون".