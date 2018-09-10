ليستر سيتي ينهي أحلام مورينيو

وجه فريق ليستر سيتي الإنجليزي صفعة للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد بعد تجديد التعاقد مع المدافع الدولي هاري ماجواير لمدة خمسة أعوام.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن ليستر سيتي قطع الطريق على مان يونايتد، من أجل ضم مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن المدافع الإنجليزي أنهى أحلام مورينيو، الذي كان يسعى لضمه، لتدعيم خط الدفاع للشياطين الحمر، بعدما جدد تعاقده مع الفريق براتب تبلغ قيمته 80 ألف إسترليني إسبوعيًا. (طالع التفاصيل)

وكانت تقارير صحفية قد تكهنت بإقتراب اللاعب صاحب الـ 25 عام من صفوف مانشستر يونايتد، وذلك لرغبة مدرب مان يونايتد في ضمه (طالع التفاصيل)

وظهر المدافع الإنجليزي بمستوى جيد مع منتخب بلاده في كأس العالم بروسيا، نجح على إثره في حصد المركز الرابع في المونديال، الذي توجت به فرنسا