غريب : أجيري يراقب ثنائي الأوليمبي ورشحت له لاعب جينت البلجيكي

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن هناك تواصل دائم بينه وبين المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الأول، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاون بشكل كبير بينهم وأنه سيتم توحيد طرق اللعب وأساليب التدريب.

وأشار غريب إلى أن أجيري مهتم بثنائي الأوليمبي، طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، وناصر ماهر لاعب وسط الأهلي، وقال: "لقد تحدث معي عن الثنائي بشكل إيجابي، وهو مهتم بضمهم للمنتخب الأول خلال تجمعاته المقبلة، وقد رشحت له ضم أحمد مصطفى لاعب وسط جينت البلجيكي".

وأضاف خلال حديثه بقناة "بيراميدز" :"أتفقت مع أجيري على ضم عدد أكبر من لاعبي الأوليمبي خلال التجمع المقبل للمنتخب الأول، وهناك تواصل دائم بيننا، فنحن نسعى لتوحيد طرق اللعب والتدريب".

وتابع: "كان هناك جلسة جمعت بين الجهاز الفني للمنتخب الأول والأوليمبي، وأتفقنا أن أكون متواجد بتجمعاتهم، على أن يحضر أجيري معسكراتنا، بخلاف مناقشة خطط اللعب وطرق التدريب".

وكان المنتخب الأول حقق فوز عريض على النيجر 6-0، يوم السبت الماضي بثاني جولات دور المجموعات لتصفيات كأس الأمم الإفريقية "تابع التفاصيل" ، فيما تعادل الأوليمبي أمام نظيره الروسي بهدف لكلًا منهما خلال اللقاء الذي أقيم الجمعة الماضي بموسكو، ضمن الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 "تابع التفاصيل".