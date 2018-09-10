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أعادت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية فتح محطة قطار الأنفاق، التي دمرتها هجمات 11 سبتمبر/أيلول بعد 17 عاما من إغلاقها.

فقد طمرت أنقاض برجي مركز التجارة العالمي محطة شارع كورتلاند لقطار الأنفاق، بعدما اخترقتهما الطائرات المختطفة، من قبل انتحاريين.

واستقبلت المحطة السبت المسافرين، بعد تغيير اسمها إلى "مركز التجارة العالمي"، وانطلق منها أول قطار أنفاق في منتصف النهار.

وأسفرت هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 عن مقتل 300 شخص، وإصابة ألف آخرين.

وقال رئيس هيئة الموصلات في المدينة، جو لوتا، إن "محطة مركز التجارة العالمي كورتلاند، أكثر من مجرد محطة، أنها تعبر عن عزم مدينة نيويورك على إعادة تهيئة وتحسين موقع مركز التجارة العالمي".

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تكلفة المحطة بلغت 181.8 مليون دولار، وتطلبت إعادة تأهيلها سقفا جديدا و365 مترا من السكة الحديدية.

وزودت المحطة بتكنولوجيا متطورة، مثل نظام التهوية الجديد، وعددا أقل من الأعمدة لتسهيل مرور المسافرين.

وزينت جدرانها بالرخام المزخرف، عليها مقتطفات من أعلان الاستقلال الأمريكي، وإعلان حقوق الإنسان للأمم المتحدة لعام 1948.