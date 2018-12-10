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خليفة ميركل بالحزب المسيحي الديمقراطي تستبعد تولي منصب في الحكومة الألمانية

برلين - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 6:03 ص | آخر تحديث : الإثنين 10 ديسمبر 2018 - 6:03 ص

أعلنت أنجريت كرامب-كارنباور، التي خلفت قبل أيام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي المحافظ، أن ليس لديها نية لتولي منصب في الحكومة.

وقالت كرامب-كارنباور تصريحات لصحيفة "ساربروكر تسايتونج" الألمانية نشرت اليوم الاثنين: "لقد خضت الانتخابات على رئاسة الحزب لأنني أريد أن أعبر عن المواقف المستقلة للحزب المسيحي الديمقراطي، لست بحاجة للانضمام إلى الحكومة من أجل تحقيق ذلك."

وأضافت كرامب-كارنباور "المستشارة هي من يقرر من يجب أن يكون في الحكومة"، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء مكتمل بالفعل حاليا.


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