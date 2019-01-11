«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة الأحد المقبل

قال محمود شاهين مدير مركز التحاليل الجوية، إن البلاد تشهد طقس معتدل نهارًا، وشديد البرودة في الساعات المتأخر من الليل والأولى من الصباح، تستمر حتى يوم الأحد المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، صباح الجمعة، أن هناك استقرارًا في حركة الرياح خلال الـ48 ساعة المقبلة، على جميع الأنحاء، ما يسمح بعمليات الصيد والملاحة في البحرين الأحمر والمتوسط، لافتًا إلى بدء انخفاض درجات الحرارة، يوم الأحد المقبل وتستمر على مدار الأسبوع مصحوبه بالرياح والأتربة.

وطالب المواطنين باستمرار ارتداء الملابس الشتوية على مدار اليوم، تجنبًا للإصابة بنزلات البرد، وتوخي الحذر أثناء القيادة تفاديًا للشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية صباحًا.