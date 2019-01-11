بولندا تحتجز موظفا من «هواوي» وتتهمه بالتجسس لصالح الصين

ألقت السلطات البولندية، القبض على موظف من شركة "هواوي" الصينية للتكنولوجيا ومسؤول أمني بولندي سابق بتهمة التجسس لصالح الصين، حسبما افادت شبكة "تي.في.بي.أي" التليفزيونية الرسمية في بولندا اليوم الجمعة.

وذكرت الشبكة، أن موظف "هواوي" يحمل الجنسية الصينية، وهو مسؤول عن المبيعات للعملاء من القطاع العام في بولندا، في حين أن المحتجز الثاني هو مسؤول سابق رفيع المستوى بوكالة الأمن الداخلي البولندية، وكان يعمل لدى شركة "أورانج بولسكا" لتشغيل شبكات المحمول.

وصرح ستانيسلاو زاريان، المتحدث باسم رئيس وكالة الاستخبارات البولندية بأنه: "يتعين الآن أن نتحقق من الأنشطة التي تستهدف البلاد، وهذه القضية لن تغلق"، مضيفا أنه "في حالة إدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما، قد تصل العقوبة إلى السجن عشر سنوات".

ومن المقرر أن يستمر احتجاز الاثنين لمدة ثلاثة أشهر.