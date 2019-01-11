الرئيس الأمريكي يعتزم تعديل تأشيرة العمل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيكشف قريبًا عن تعديلات في قوانين تأشيرة H1-B التي تسمح للشركات بتوظيف أجانب في مهن متخصصة ومنحهم إقامة مؤقتة في الولايات المتحدة.

وقال ترامب - في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "إن على حاملي هذه التأشيرة أن يطمئنوا لأن هذه التعديلات ستضمن سهولة الإجراءات وبقاءهم على الأراضي الأمريكية، كما ستمنحهم إمكانية تقديم طلبات للحصول على الجنسية الأمريكية".

وأكد ترامب، على رغبته في تشجيع الأشخاص ذوي المهارات العالية على إيجاد فرص عمل في الولايات المتحدة.