تعيين رئيس وزراء جديد في تايوان بعد استقالة الحكومة

عينت رئيسة تايوان تساي إينج-وين، اليوم الجمعة، زعيم "الحزب الديمقراطي التقدمي" الحاكم المؤيد للاستقلال عن الصين سو تسنج-تشانج، رئيسا للوزراء عقب استقالة الحكومة بعد الهزيمة التي مُني بها الحزب في الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر الماضي.

ويخلف سو، وهو رئيس وزراء سابق، لاي تشينج-تي في المنصب.

وكان لاي أعلن في وقت سابق، اليوم الجمعة، استقالة حكومته وتحمُل مسؤولية هزيمة الحزب الحاكم في الانتخابات المحلية.

وقالت الرئيسة للصحفيين بمكتبها: "في هذه اللحظة، تحتاج تايوان إلى رئيس وزراء محنك، وجرئ ويملك صلاحيات تنفيذية، لمواصلة الاصلاحات التي لم تستكمل بعد، والتنمية الوطنية في المستقبل".

وخلال عامي 2006 و 2007 كان سو رئيسا للوزراء، ولاي نائبا له.

وأعربت تساي، اليوم، عن تقديرها لقبول سو قيادة الحكومة مجددا، في ظل حكمها.

وقالت الرئيسة، إن الأولوية تنصب في الوقت الحالي على تنفيذ سياسات من شأنها أن تجعل الشعب التايواني يشعر بمزيد من الأمان.

وأضافت أنه من المتوقع أن تواجه تايوان تحديات خلال العام الجاري بسبب الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، كما جددت بكين تهديدها بتطبيق سياسة "دولة واحدة ونظامان" بشكل إجباري، فيما يتعلق بتايوان.

وفاز "الحزب الديمقراطي التقدمي" بستة فقط من أصل 22 حكومة محلية، في حين فاز الحزب القومي الصيني (كومينتانج) المؤيد للصين، في 15 مدينة وإقليم.