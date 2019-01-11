ساندجرين ونوري يتأهلان إلى نهائي بطولة أوكلاند للتنس

صعد الأمريكي تينيس ساندجرني إلى نهائي بطولة أوكلاند النيوزيلندية للتنس إثر تغلبه على الألماني المخضرم فيليب كولشرايبر 6 / 4 و6 / 2 اليوم الجمعة في الدور قبل النهائي للبطولة.

ويلتقي ساندجرين في النهائي ، البريطاني كاميرون نوري الذي تأهل بالفوز على الألماني الآخر يان لينارد شتريف 7 / 5 و4 / 6 و6 / 3 في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن ساندجرين صاحب الـ27 عامًا لم يسبق له التتويج بأي لقب على مستوى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين ، لكنه وصل إلى دور الثمانية ببطولة أستراليا المفتوحة في العام الماضي.

وتغلب ساندجرين المصنف 63 على العالم على كولشرايبر بطل أوكلاند في 2008 ، ليصبح على بعد خطوة واحدة من اعتلاء منصة التتويج بالبطولة النيوزيلندية ، وهو ما يحسم عبر المباراة النهائية المقررة غدًا السبت أمام نوري المصنف 93 على العالم.