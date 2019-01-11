الدفاع الأمريكية: لم نسحب أي جنود من سوريا ولكننا سحبنا معدات فقط

أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، أنه بلاده "لم تسحب أي جنود من سوريا لكننا قمنا بسحب بعض المعدات العسكرية".

ذكرت ذلك قناة "سكاي نيوز" بالعربية، مساء اليوم الجمعة، دون المزيد من التفاصيل.

وكان الناطق باسم التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن شون راين قد أكد، في وقت سابق، أن عملية الانسحاب من سوريا بدأت، من دون أن يوضح إن كان يتحدث عن القوات الأمريكية وحدها أم جميع قوات التحالف.

وقال راين : "بدأت قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب، عملية انسحابنا المدروسة من سوريا"، في إشارة إلى التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، رافضا إعطاء تفاصيل تتعلق بالجدول الزمني للعملية والمواقع أو تحركات الجنود لأسباب أمنية.

وكان الجيش الأمريكي قد بدأ بسحب معدات من سوريا وفق ما أكد مسؤول في وزارة الدفاع، أنه في وقت لا يزال الجدول الزمني لانسحاب 2000 جندي أمريكي تم نشرهم في هذا البلد غير واضح.