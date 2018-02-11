شهدت قرية سماتاي التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، قضية قتل راح ضحيتها شاب في العقد الثاني من عمره، بسبب خلافات مع صديقه على كلب، وتم نقله إلى لمشرحة المستشفى العام لعملية التشريح واستخراج تصريح الدفن.

كان اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية قد تلقى، اليوم الأحد، إخطارا من المقدم أحمد العايدي مفتش مباحث مركز طنطا وقطور ببلاغ من أهالي قرية سماتاي التابعة لمركز قطور بمشادة بين شابين من شباب القرية بسبب خلافهم على كلب، وهو ما أدى إلى مصرع أحدهم في الحال بجرح نافذ في الجانب الأيسر.

شكل فريق بحث برئاسة الرائد محمد النحراوي رئيس المباحث والنقيب محمد عمار، وتم إلقاء القبض على الجاني فور حدوث الواقعة وتبين أن المجني عليه يدعى محمد ع ا ي، 20 عاما، دون عمل، والمتهم خالد ع ع، 20 عاما، مقيمين بذات القرية وأن المجني عليه اتصل بالمتهم ليعاتبه بسبب الكلب، وكان وسط أقاربه، وعقب الاتصال تقابل المتهم والمجني عليه وحصلت بينهما مشادة كلامية سارع المتهم خلالها باستخراج سكين وطعن المجني عليه بجرح نافذ بالجانب الأيسر أدى إلى وفاته في الحال.

وعقب الواقعة تمكن ضباط المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.