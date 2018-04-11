الحرب في اليمن: الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية على 3 مدن سعودية

أطلق الحوثيون عدة صواريخ باليستنية على مدن سعودية.

وقال التحالف العسكرية بقيادة السعودية إن دفاعات المملكة الجوية اعترضت الصواريخ التي أطلقت على العاصمة الرياض ومدينتي جازان ونجران، جنوبي البلاد.

ويقول مراسلون إن أعمدة دخان تتصاعد من منطقة وسط العاصمة السعودية.

وقالت قناة المسيرة الفضائية، التابعة للحوثيين، إن الجماعة استهدفت منشأة توزيع تابعة لشركة النفط السعودية "أرامكو" في نجران.

ولم يصدر أي تعليق عن الشركة.

وقال التحالف إنه أسقط أيضا طائرتين بلا طيار جنوبي البلاد.

وأضاف العقيد، تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعوية، أن إحدى الطائرتين كانت تستهدف مطار أبها الدولي في محافظة عسير، وهو ما أدى إلى توقيف مؤقت لحركة الطيران، والثانية اقتربت من "منشأة مدنية" في محافظة جازان.

وصعد الحوثيون في الفترة الأخيرة هجماتهم بالصواريخ البالسيتية على السعودية.

وتتهم المملكة إيران بتزويد الحوثيين بهذه الصواريخ، وتعتبر ذلك "تهديدا خطيرا" للأمن الوطني السعودي.

ويقول الحوثيون إن هجماتهم ليست سوى رد على هجمات التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

وكان رجل قد قتل في الرياض الشهر الماضي في هجوم صاروخي من جانب الحوثيين.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا يضم عدد من الدول العربية والإسلامية دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، الذي سيطروا على أجزاء واسعة من البلاد منها العاصمة صنعاء.

وتحصي منظمة الأمم المتحدة مقتل 10 آلاف يمني في الحرب منذ ثلاثة أعوام. وتوقل إن ثلاث أرباع اليمنيين البالغ عددهم 22 مليون نسة في حاجة إلى مساعدات إنسانية.

ونقلت وكالة رويترز عن مركز البحث في النزاعات المسلحة إنه لديه أدلة على أن الطائرات بلا طيار التي أطلقها الحوثيون الأربعاء وتجهيزات أخرى يستعملها الحوثيون مصنوعة في إيران، ولم تصنع في اليمن، عكس ما "يقوله الحوثيون".