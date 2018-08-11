مصادر أمنية تركية: تحييد 4 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني

ذكرت مصادر أمنية، أن سلاح الجو التركي حيد، اليوم السبت، 4 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني «بي كيه كيه» في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وأفادت المصادر لوكالة الأناضول للأنباء، أن القوات المسلحة تواصل بحزم عملياتها في مكافحة الإرهاب، وتكبد «بي كيه كيه» خسائر كبيرة من خلال العمليات البرية والجوية.

وأضافت المصادر، أن عدد إرهابيي «بي كيه كيه»، الذين تم تحييدهم خلال اليومين الأخيرين جنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، وصل مع تحييد العناصر الأربعة اليوم إلى 13 إرهابيا.

وأشارت المصادر إلى، أن العناصر الأربعة المذكورين تم تحييدهم بواسطة طائرة دون طيار في قضاء «بيت الشباب» بشرناق، وتستخدم القوات التركية كلمة «تحييد» للإشارة إلى قتل أو أسر أو إصابة عناصر المنظمات المسلحة التي تشتبك معها.

وتشن القوات التركية هجمات تستهدف عناصر حزب «بي كيه كيه» منذ استئناف عملياته العسكرية في البلاد.