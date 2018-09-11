تقارير: قوات تركية تدخل الشمال السوري وتتمركز في ريف إدلب

بث ناشطون شريط فيديو مصور يظهر دخول رتل عسكري تركي يضم آليات ومدرعات من قرية الحامضة إلى الأراضي السورية بمنطقة حارم شمالي سوريا. وتضمن الرتل سيارات تحمل دبابات وآليات ثقيلة ومدافع، يرافقها عشرات الجنود، بحسب ما ذكره موقع «سكاي نيوز عربية».



وقال شهود عيان إن الرتل العسكري التركي تمركز قرب قرية كفرحوم التابعة إداريًا لمنطقة حارم بريف إدلب الشمالي، ويتوقع أن يتجه نحو نقاط المراقبة التركية في ريف إدلب الجنوبي والغربي.



من جهة أخرى، حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أن الهجوم الذي تنفذه الحكومة السورية على إدلب سيسبب مخاطر إنسانية وأمنية لتركيا وأوروبا وغيرهما.



ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، جلسة علنية، بطلب من موسكو، للاطّلاع على ما توصّلت إليه القمة التي عقدت بين روسيا وإيران وتركيا في طهران الجمعة حول محافظة إدلب السورية.