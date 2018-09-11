18 لاعبا بقائمة الإنتاج لمواجهة بتروجت

استقر مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، على ضم 18 لاعبًا لقائمة مباراة فريقه أمام بتروجت، والمقرر لها غدًا الاربعاء، ضمن الاسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كل من : " "عامر عامر، محمد رجب، أحمد يحيى، هشام شحاتة، محمد عادل، محمود حمادة، محمد ربيع، عبد الرحمن بودي، غنام محمد، أحمد دويدار، ويليام أوكوركيت، موسى دياوارا، جميس تيدي، وهاب أهازري، محمود البدري، معاذ الحناوي، محمود فرج، محمد ماجد أونش".

ويحتل الانتاج الحربة المركز الخامس برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 2 وتعادل فى 3 ولم يهزم وسجل لاعبيه أربعة أهداف وسكنت شباكه هدفين فيما يحتل بتروجت المركز السابع برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 5 مواجهات فاز فى واحدة وتعادل فى 4 ولم يخسر وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه هدفين .