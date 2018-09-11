أنباء عن سعي «أرامكو» السعودية لشراء محطات الوقود «NAFT»

قالت مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو" تجري محادثات للاستحواذ على شركة محطات الوقود في المملكة "NAFT" كجزء من خطة شركة النفط العملاقة للدخول في سوق مبيعات التجزئة للمنتجات النفطية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المصادر التي رفضت كشف هويتها القول، إن "أرامكو" المملوكة للدولة تجري أيضًا محادثات بشأن صفقة محتملة للاستحواذ على شركة "تسهيلات للتسويق" العاملة في مجال محطات الوقود في المملكة.

وأضافت المصادر، أن أرامكو قد تشتري الشركتين وتدمجهما في كيان واحد أو تكتفي بشراء واحدة منهما.

وذكرت المصادر أن "أرامكو" لم تصل إلى قرار نهائي في هذا الشأن ويمكن أن ينتهي الأمر إلى الانسحاب من المحادثات مع الشركتين والتركيز على خططها القائمة لإطلاق قطاع محطات الوقود الخاص بها من البداية.

وأضافت، أن أرامكو تعتزم إطلاق وحدة تجارة تجزئة المواد النفطية خلال النصف الأول من العام المقبل على أقرب تقدير.