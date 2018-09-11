إسبانيا وكرواتيا بالقوة الضاربة في دوري الأمم الأوروبية

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أعلن منتخب إسبانيا وكرواتيا عن تشكيلة فريقهما لمباراة المنتخبين ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، والتي ستقام على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو.

وجاءت تشكيلة المنتخب الإسباني بقيادة المدير الفني لويس إنريكي الذي يخوض ثاني مبارياته مع "لاروخا" على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: داني كارفخال- ناتشو فيرنانديز- سيرجيو راموس- جايا.

خط الوسط: داني سيبايوس- ساؤول نيجيز- سيرجيو بوسكيتس.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو- رودريجو مورينو- إيسكو ألاركون.

وأعلن زالاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا عن تشكيلة بلاده الذي وصل لنهائي كأس العالم روسيا 2018.

وجاء الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: كالينيتش

خط الدفاع: فيدا- سيمي فارساليكو- ميتروفيتش- بيفاريتش

خط الوسط: إيفان راكيتيتش- لوكا مودريتش- بروزوفيتش- كوفاسيتش

خط الهجوم: بيريسيتش - سانتيني