لاعب قاسم باشا: تريزيجيه كان قريبا من الانتقال لهذا الفريق  

أكد لاعب وسط التشيكي ديفيد بافلكا فريق قاسم باشا التركي، على امتلاك زميله محمود حسن "تريزيجيه" نجم المنتخب الوطني، عرضًا من جانب فريق سلافيا براج التشيكي، قبل تجديد تعاقده مع فريقه الحالي، بعدما أشارت عدد من التقارير رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الماضية.

وقال بافلكا في تصريحات نقلتها صحيفة "توم إسبور"التركية:" فريق سلافيا براج كان مهتمًا بالتعاقد مع تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

وأضاف: "تريزيجيه قرر البقاء في صفوف قاسم باشا، بعد فترة المفاوضات مع سلافيا براج" مشيرا إلي أن بقاء نجم الفراعنة في تركيا هو الأفضل للفريق خلال الفترة الحالية.

وارتبط اسم تريزيجيه صاحب الـ23 عامًا بالانتقال إلى صفوف سلافيا براج، أحد أكثر أندية كرة القدم عراقة فى التشيك، بعدما صرح حسن حلمي أوكسوز نائب رئيس النادي التركي برحيل اللاعب إلي صفوف الفريق التشيكي، بعد فشل انتقاله إلى فريق بارما الإيطالي. (طالع التفاصيل)

وجدد تريزيجيه تعاقده مع قاسم باشا حتى عام 2021، على الرغم من العروض التي تلقاها النادي لرحيل اللاعب ، مثل إنتر ميلان الإيطالي وشتوتجارت الألماني ومارسيليا الفرنسي. (طالع التفاصيل)