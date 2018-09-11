موسكو: بوتين لم يتخذ بعد قرارا حول زيارة باريس نوفمبر القادم

أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتخذ بعد قرارا حول زيارة باريس خلال شهر نوفمبر القادم.

وردا على سؤال بشأن خطط بوتين لزيارة باريس، قال أوشاكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء- "لا توجد بعد مثل هذه الخطط، فهناك دعوة لزيارة باريس بالفعل ويجري النظر فيها".

وفيما يتعلق بإمكانية عقد لقاء بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في باريس، قال أوشاكوف "سمعنا أن ترامب قبل هذه الدعوة، أما نحن لا زلنا ندرسها ولا زال أمامنا وقت".

وكان أوشاكوف قد صرح أمس بأنه لا يجري في الوقت الحلي التحضير للقاء جديد بين الرئيسين الروسي والأمريكي.