الرئيس الألماني يشيد بجهود الشعب اليوناني خلال فترات الأزمة المالية

أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بجهود الشعب اليوناني في الخروج من الأزمة المالية الصعبة، من خلال إجراءات تقشف صارمة، وذلك في اليوم الأول من زيارته الرسمية لليونان اليوم الخميس.

وقال شتاينماير- بعد لقاء مع نظيره اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس اليوم الخميس في العاصمة أثينا: "احترم اليونانيين كثيرا".

ومن جانبه، أعرب بافلوبولوس عن امتنانه للمساعدات التي قدمها شتاينماير خلال الأوقات العصيبة بالنسبة لليونان، وقال: "إنك لم تقم بذلك فقط من أجل مساعدة اليونان، بل لأجل أوروبا بأكملها أيضا".

وأكد كلا الرئيسين أنه يتعين على الأحزاب الديمقراطية في أوروبا العمل من أجل ألا تخرج أية كيانات تسعى لالحاق الضرر بأوروبا، وذلك على خلفية الانتخابات الأوروبية المنتظرة في شهر مايو عام 2019.

وكان الرئيس الألماني أحيا ذكرى ضحايا الجرائم النازية إبان الحرب العالمية الثانية في زيارة لمعسكر اعتقال نازي سابق في مستهل زيارته الرسمية لليونان اليوم.

وكان هناك ما يصل إلى 25 ألف معتقل في معسكر خيدري بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا أثناء الاحتلال النازي لليونان.

وبعد عام 1941 وقعت حالات قتل جماعي رميا بالرصاص، وغير ذلك من الجرائم المروعة في كثير من المناطق باليونان قتل خلالها 60 ألفا إلى 70 ألفا من اليهود اليونانيين وحدهم.